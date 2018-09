Cc L'Aquila, arriva capitano Balestra

(ANSA) - L'AQUILA, 4 SET - Cambio al vertice nella compagnia carabinieri dell'Aquila: il comando viene assunto dal capitano Luigi Balestra, che aveva lo stesso ruolo a Mussomeli in provincia di Caltanissetta. Sostituisce il capitano Francesco Nacca che, dopo tre anni nel capoluogo abruzzese, va in Puglia per assumere il comando della compagnia di Trani. "Ho avuto modo di conoscere e approfondire la sua conoscenza, apprezzandone la grande preparazione e le profonde qualità umane. Gli giungano i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, che affronterà con la dedizione e la professionalità che lo contraddistinguono", dice il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi rivolgendosi a Nacca. Poi il saluto al nuovo comandante: "Colgo l'occasione per dare il benvenuto al neo comandante della Compagnia, il capitano Balestra, con il quale sono certo vi sarà lo stesso rapporto di collaborazione e che assolverà al delicato compito che l'attende nel migliore dei modi".