Tutela fiume Liri, sopralluogo M5s

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 3 SET - Definire le strategie d'intervento per il ripristino di condizioni di salubrità e resilienza per il fiume e porre basi di conoscenza comune al fine di affrontare il tema della tutela delle acque del bacino del Liri. E' stato l'obiettivo del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dal consigliere regionale M5S Abruzzo Gianluca Ranieri e dal consigliere regionale del M5S Lazio Loreto Marcelli. Con loro anche Bruno Baldassarre, Consigliere comunale Civitella Roveto e Francesco Eligi, Consigliere comunale Avezzano. Il sopralluogo conoscitivo si è svolto presso l'inghiottitoio dell'emissario del Fucino, in località Borgo Incile di Avezzano e presso i Cunicoli di Claudio. "La visita effettuata - spiegano i portavoce - con supporto tecnico e la disponibilità, del presidente ed il personale del consorzio di bonifica e il prof. Ezio Burri, costituisce il proseguimento di un percorso di approfondimento che ha preso avvio il 17 giugno 2017 a Sora e che proseguirà nei prossimi mesi".