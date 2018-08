Autostrade A24-A25: Vacca (M5S), da Mit trasparenza

(ANSA) - PESCARA, 31 AGO - "Il Ministero dei Trasporti risponde alle associazioni ambientaliste abruzzesi e ne condivide le preoccupazioni esposte nelle osservazioni sulla A24 e A25. Siamo davanti ad una presa d'atto della situazione critica ereditata dai governi passati e ad una novità assoluta sul fronte della trasparenza e della cooperazione con le associazioni del territorio, che per anni si sono lamentate per le mancate risposte e la negazione nella visione dei documenti".

A sottolinearlo è il sottosegretario ai Beni Culturali, Gianluca Vacca (M5S).

"Oggi - spiega - il Governo c'è e rema nello stesso senso dei cittadini. E' infatti solo grazie al Ministro Toninelli (M5S) che il Governo per la prima volta ha reso noti i documenti per le concessioni segnando un punto di rottura con i Governi precedenti che hanno sempre voluto secretare accordi che non tutelavano i cittadini e il territorio, mentre avevano grande attenzione agli interessi dei privati. Finalmente con il governo del cambiamento assistiamo ad una cooperazione e ad una grande operazione verità e trasparenza".

"Alla luce del quadro che emerge dai documenti - aggiunge - dove evidentemente il sistema di concessione autostradale, messo in piedi dai partiti negli anni passati, è pieno di falle, il Governo si è impegnato a stanziare a breve le risorse per la sicurezza e per il contenimento delle tariffe. Contestualmente si sta lavorando per ridiscutere radicalmente il sistema di gestione delle autostrade, al fine di tutelare gli interessi dei cittadini garantendo loro sicurezza e pedaggi contenuti.

Finalmente cittadini e governo remano nella stessa direzione: la tutela del territorio e di chi lo abita". (ANSA).