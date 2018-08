Jazz, Walter Ricci trio a Chieti

(ANSA) - Chieti, 30 AGO - Una serata sotto le stelle all'insegna del jazz internazionale ma Made in Abruzzo. Domani sera alle 21.00 appuntamento allo Stadio del nuoto di Chieti Scalo con il Walter Ricci Trio: Walter Ricci ( voce e pianoforte),Lorenzo Tucci (batteria) e Dario Rosciglione al contrabbasso daranno vita ad un esibizione di grande effetto proponendo alcuni brani de rispettivi repertori jazzistici.

Con una attenzione particolare alle sonorità moderne, spazio all'improvvisazione e anche con un occhio anche alle contaminazioni, Walter Ricci da vita ad un concerto ricco e dagli sviluppi imprevedibili.

Il giovane artista partenopeo è protagonista non solo come cantante, ma anche nell'insolita veste di pianista accompagnato dal basso di Rosciglione, garanzia di classe e solidità e Lorenzo Tucci alla batteria dal tocco inconfondibile.