Autocarro si sfrena e colpisce 4 auto

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 20 AGO - Un autocarro dei rifiuti urbani del comune di Ortona dei Marsi si è sfrenato accidentalmente e nella sua corsa ha urtato quattro auto in sosta e sfondato un parapetto stradale, per poi precipitare da un muro alto circa tre metri. Il mezzo è rimasto incastrato tra il muro e un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Avezzano che hanno recuperato il mezzo con un'autogru e messo in sicurezza l'intera area. Non ci sono stati danni a persone e al momento sono in corso accertamenti per chiarire la causa dell'incidente.