L'Aquila,bandi per famiglie svantaggiate

(ANSA) -L'AQUILA,14 AGO - Pubblicati 2 bandi nel progetto europeo "L'Aquila include" che mira a ridurre il numero delle famiglie a rischio povertà ed esclusione sociale: 107 persone saranno avviate a tirocini formativi presso aziende, professionisti e associazioni per favorire inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Il progetto è stato finanziato per 650mila euro. "L'iniziativa non ha carattere di assistenzialismo - ha spiegato l'assessore Bignotti - Lavoriamo per creare condizioni di occupazione. Le 107 persone saranno selezionate tenendo conto di varie situazioni (basso reddito, disoccupazione, senza fissa dimora, immigrati); ulteriore elemento sarà l'età superiore ai 45 anni, perché, mentre per i giovani normative e programmi prevedono già diverse misure, gli over 45 hanno difficoltà altissime per il collocamento. L'altro avviso è rivolto alle categorie produttive, per ottenere la disponibilità ad accogliere le persone che saranno individuate con il primo bando". Informazioni sul portale istituzionale del Comune.