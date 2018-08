Parco d'Abruzzo Lazio Molise,nuova guida

(ANSA) - PESCASSEROLI (L'AQUILA), 13 AGO - Una nuova guida realizzata in carta ecologica, con approfondimenti, consigli e curiosità per scoprire le meraviglie del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, 700 chilometri di sentieri, tra vette rocciose e foreste, regno di orsi, lupi e camosci, e 24 borghi dal fascino antico. E' quella che sarà presentata giovedì 16 agosto alle 18 nel Centro Visita del Parco a Pescasseroli. A quasi cento anni dalla sua fondazione e con le sue faggete riconosciute nel 2017 Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco, il Parco più antico d'Italia non è mai stato così moderno e affascinante. La stesura della guida è stata affidata a Bruno D'Amicis e Umberto Esposito, con le illustrazioni di Elisabetta Mitrovic. Una guida che si integra e rinvia agli altri strumenti di informazione affidati al web attraverso le tante informazioni disponibili sul sito del Parco.