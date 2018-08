Furto in stazione servizio con la ruspa

(ANSA) - CHIETI, 13 AGO - Una stazione di servizio è stata assaltata intorno alle 3 di notte lungo la via Tiburtina a Chieti, in località Brecciarola; i ladri, dopo aver abbattuto con una ruspa la colonnina self service dell'impianto di carburanti, si sono impadroniti dell'incasso del fine settimana, non ancora quantificato. La ruspa e un furgone erano stati rubati poco prima da un vivaio poco distante e da una ditta che sta eseguendo lavori edili in zona. Il furgone è stato sistemato sulla sede stradale per bloccare il traffico, insieme ad alcuni bidoni dell'immondizia e sedie di plastica dati alle fiamme per ostacolare il passaggio sulla carreggiata. A dare l'allarme è stato il titolare di un negozio da cui erano stati rubati le sedie e i bidoni. E' stato lui stesso con un tubo a cominciare a spegnere le fiamme e ad avvertire i vigili del fuoco. Non è il primo furto del genere in zona ai danni di stazioni di servizio.

Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza del distributore.