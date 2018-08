Ortona, stop balneazione foce Riccio

(ANSA) - ORTONA (CHIETI), 11 AGO - A Ortona un'ordinanza del sindaco Leo Castiglione stabilisce il divieto temporaneo di balneazione nell'area di pertinenza del punto di prelievo antistante la foce del fiume Riccio. Il divieto segue la comunicazione da parte dell'Arta, agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, sulle analisi dei prelievi: i risultati microbiologici hanno evidenziato un valore di poco superiore alla norma per escherichia coli. Appositi cartelli indicheranno l'area soggetta a divieto. "Si tratta di un adempimento di legge - chiarisce il sindaco - Le analisi rivelano innalzamento di un solo valore, probabilmente dovuto all'incremento di persone in questi giorni sulle spiagge. Abbiamo attivato tutte le misure per intensificare controlli e monitoraggi e non risultano malfunzionamento di depuratori o versamenti anomali. A inizio della prossima settimana i tecnici Arta faranno nuovi prelievi sul punto di campionamento". I valori riscontrati non sono legati all'eccessiva concentrazione di alghe dei giorni scorsi.