'Notte bianca' Guardiagrele con Bregovic

(ANSA) - GUARDIAGRELE (CHIETI), 11 AGO - Il concerto gratuito di mezzanotte di Goran Bregovic, in Largo Garibaldi, sarà l'evento principale della Notte Bianca di Guardiagrele, in programma nel borgo il 14 agosto dalle 20 con spettacoli e proposte enogastronomiche. Il 'Three Letters from Sarajevo tour', portato nel mondo da Goran Bregovic e la sua Wedding and Funeral Band, segue l'uscita dell'omonimo album del 2017. "Sono nato su una frontiera - ricorda Bregovic - l'unica dove si incontrano ortodossi, cattolici, ebrei e musulmani e mi sento un po' gitano, forse perché per mio padre, colonnello d'esercito, era inaccettabile che facessi il musicista, un mestiere 'da gitano', come diceva lui". La fusione tra la musica polifonica popolare dei Balcani con tango e bande di ottoni ha fatto della musica di Bregovic un elemento distintivo in tutto il mondo. Previsti bus navetta gratuiti dai parcheggi a partire dalle 20; un'area in via Niviera sarà dedicata a parcheggi per disabili. Informazioni su Facebook 'Guardiagrele eventi e cultura'.