Mare, bimbi a lezione con cani bagnino

(ANSA) - PESCARA, 11 AGO - Pomeriggio dedicato alla prevenzione in mare, lungo la costa di Pescara, dove i "cani bagnino" della locale associazione "Sea Rescue Dog" hanno mostrato a grandi e piccini come comportarsi in situazioni di difficoltà. Nello stabilimento balneare Acapulco dieci unità cinofile hanno eseguito diverse simulazioni di salvataggio, con e senza ausilio del pattino, tra l'entusiasmo dei numerosi bambini presenti con le famiglie.

"Sea Rescue Dog" èun'associazione di volontariato che si dedica all'addestramento delle unitàcinofile, formate dai cani e dai loro conduttori, al salvataggio nautico. Svolge attività educativa nelle scuole e ha a disposizione un campo al confine tra Francavilla al Mare e Ortona (Chieti), dove svolge l'addestramento a terra.