Regione: Forza Italia, quattro anni persi per l'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 9 AGO - Un giudizio estremamente negativo sui cinquanta mesi di Giunta D'Alfonso è arrivato dai consiglieri regionali di Forza Italia Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo che hanno presentato il bilancio di quattro anni di opposizione, e auspicato un ritorno al governo regionale del centrodestra: "Abbiamo avuto - ha detto Mauro Febbo - un governo senza anima e senza obiettivi. Abbiamo perso quattro anni per correre dietro ai voleri personali del suo presidente. Abbiamo perso tempo per correre dietro al Project Financing dell'ospedale di Chieti, non guardando agli altri ospedali. Per non parlare del Fiume e porto di Pescara e Ortona, che hanno gli stessi problemi o quasi di qualche tempo fa. In questi quattro anni si è registrato un crollo degli occupati nel vari settori, senza contare che come Regione Abruzzo siamo penultimi nella spesa di fondi Fesr. Tutto questo - ha detto ancora Febbo - con i cittadini a farne le spese e con il record del maggior numero di famiglie in stato di povertà. Numeri impietosi che sono sotto gli occhi di tutti".(SEGUE).