'Concerto 6.0', Nino D'Angelo a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 9 AGO - Voce, anima e cuore napoletano.

Sabato 11 agosto, al Teatro D'Annunzio di Pescara, arriva Nino D'Angelo con il suo 'Concerto 6.0'. Un tour che è una lunga festa itinerante, iniziata lo scorso anno a Napoli, per celebrare i 60 anni di uno degli interpreti più amati della scena musicale partenopea, punto di riferimento anche per le generazioni successive. "Questa tournée - spiega D'Angelo, che con il suo show toccherà le principali località italiane e europee - è una grande festa popolare che ci consentirà di divertirci tutti insieme". Il 'Concerto 6.0' ripercorre la carriera dell'artista napoletano, segnata dalla musica, ma anche dal cinema e dal teatro. Un percorso lungo 40 anni. Nello spettacolo in programma a Pescara, D'Angelo proporrà le hit degli anni Ottanta ("Nu jeans e na maglietta", "Maledetto treno", "Sotto 'e stelle") e Novanta ("Mentecuore", "Nun te pozzo perdere", "Carezza luntana").