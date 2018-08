Incidente, muore 57enne ad Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 03 AGO - Un uomo di 57 anni, T.

D.C. di Avezzano (L’Aquila), è deceduto in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto all'alba presso via Nuova, nella periferia sud della città. L'uomo era a bordo di un furgone e, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada. L'urto è stato violento. I Vigili del Fuoco di Avezzano hanno estratto il conducente dal furgone in gravi condizioni. Il cinquantasettenne è stato poi trasportato dagli operatori del 118 all'ospedale di Avezzano dove è deceduto qualche ora dopo.