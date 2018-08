Incidente Carpineto: due donne trasferite a centri ustioni

(ANSA) - CARPINETO DELLA NORA (PESCARA), 2 AGO - Per la donna ricoverata inizialmente a Pescara dopo l'incidente di Carpineto della Nora (Pescara), A.B., 61 anni, con ustioni di secondo grado sul 60% del corpo è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al centro grandi ustionati dell'ospedale di Brindisi. La 61enne è in prognosi riservata.

La seconda donna ferita , P.C., di 46 anni verrà trasferita al centro grandi ustionati di Napoli, mentre la terza donna ferita, S.A., 68 anni, in codice giallo, resta ricoverata a Chieti. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri.

