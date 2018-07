Oscar dermopigmentazione a Belfatto

(ANSA) - CASOLI (CHIETI), 31 LUG - Toni Belfatto, l'artista dell'estetica apprezzato in tutto il mondo nonché esponente internazionale e ideatore della tricopigmentazione, volerà in Brasile per ricevere l'oscar mondiale come miglior dermopigmentista: la manifestazione si terrà dal 18 al 21 agosto a Curitiba, capitale del Paranà. Il riconoscimento è stato attribuito a Belfatto per aver contribuito negli anni alla crescita tecnica della dermopigmentazione in Brasile dove da cinque anni si reca più volte l'anno per congressi, master e corsi di formazione indirizzati a medici, estetiste e dermopigmentiste. Anni di studi, ricerche e sperimentazione uniti a una forte passione per l'estetica e la bellezza hanno fatto di lui un dermopigmentista e docente affermato.

Attualmente è presidente dell'Aider (Associazione Italiana Dermopigmentazione) e partecipa come ospite d'onore e rappresentante italiano all'estero in oltre cinquanta congressi mondiali di medicina estetica e micro pigmentazione oltre che in numerose trasmissioni televisive.