Tournée all'estero per 'Arturo lo chef'

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 30 LUG - Dopo il successo della tournée realizzata in Argentina nel 2017, il nuovo spettacolo "Arturo lo chef in Sud America" prodotto dal Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con il Teatro del Sangro arriva in America Latina, questa volta con venti (20) spettacoli organizzati in Argentina, Uruguay e Paraguay da agosto a settembre. 'Arturo lo chef in Sud America' è un monologo teatrale liberamente tratto dalla scrittura di John Fante.

Progetto scenico, testo e regia sono di Stefano Angelucci Marino, che sarà anche in scena. Collaborazione al testo e alla regia di Rossella Gesini. Le musiche originali sono di Giovanni Sabella e le scene di Filippo Iezzi. La tournée è realizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, il Comites Rosario diretto da Franco Tirelli, l'Associazione "Famiglia Abruzzese" di Rosario diretta da Marcelo Castello, l'Associazione "Famiglia Abruzzese" di Montevideo-Uruguay diretta da Fernando Pizzuti e il Comites de Paraguay diretto da Jose Zanotti.