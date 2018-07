A Roccaraso il Giro d'Italia 'HandBike'

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 22 LUG - Il Giro d'Italia di HandBike fa tappa oggi a Roccaraso. Un percorso di 3,2 km, negli angoli più belli del paese, che permetterà ai 70 atleti di misurarsi in una sfida avvincente. Dopo il successo dell'edizione 2017 sono di nuovo insieme l'Amministrazione comunale, la società sportiva "Pedale Sulmonese" e l'associazione Sport handicap Abruzzo (Asha). "Ancora un grande evento sportivo a Roccaraso, ancora una grande manifestazione che mette insieme agonismo, tecnica, competizione con uno straordinario messaggio sociale - dichiara il sindaco Francesco Di Donato - Siamo orgogliosi di essere il teatro di una disciplina sportiva che esalta lo spirito di collaborazione e solidarietà, non relegando ai margini l'aspetto tecnico e agonistico. Questa manifestazione permette di esaltare la nostra politica di azzeramento delle barriere architettoniche che va avanti da qualche anno". Partenza alle 11 da via Roma; alle 12.30 le premiazioni al palaghiaccio "Giuseppe Bolino".