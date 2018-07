Il Cristo degli Abissi torna a Vallevò

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 21 LUG - Il Cristo degli Abissi, opera in bronzo dello scultore Vito Pancella, è tornato in mare oggi, dopo il furto del 4 giugno scorso e il ritrovamento, il primo luglio, nelle acque del porto di San Vito Chietino. La statua, 73 centimetri per 15 chili di peso, è stata nuovamente collocata a 6 metri di profondità davanti al porticciolo di Vallevò a Rocca San Giovanni (Chieti) dove era posizionata dal 7 agosto 1994. A bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Ortona (Chieti), scortata da motovedette dei Carabinieri e dei sommozzatori dell'Arma di Pescara, insieme a 10 imbarcazioni della marineria di Vallevò, il 'Cristo degli abissi' è giunto nel porticciolo di Rocca S.Giovanni alle 10.45 accolto dal sindaco Gianni Di Rito e dalla popolazione. Una nuova benedizione alla statua è stata impartita da don Vittorio Lusi, prete sub e assistente spirituale dei sub dell'Orsa Minore di Lanciano, associazione che ha sempre curato la manutenzione dell'opera.