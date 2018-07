Vacca,abruzzesi visitino nostre bellezze

(ANSA) - L'AQUILA, 20 LUG - "Il mio appello oggi va agli abruzzesi. Visitiamo le bellezze della nostra regione, il patrimonio artistico e naturalistico dell'Abruzzo rappresenta una ricchezza immensa".

Così il sottosegretario ai Beni Culturali, il pentastellato Gianluca Vacca, in una conferenza stampa seguita alla visita al polo museale d'Abruzzo MuNDA dell'Aquila.

"Con la direttrice, Lucia Arbace, sono state presentate tante iniziative interessanti e molte aperture straordinarie domenicali per luoghi di interesse culturale. Visitiamole, raccontiamole e impariamo ad amarle perché sono la testimonianza della nostra cultura e delle nostre tradizioni", afferma Vacca che, in relazione al polo museale MuNDA sottolinea: "È un gioiello nel cuore dell'Abruzzo, la rete museale che comprende un ampio territorio, dall'interno alla costa, deve essere valorizzato e tutelato. Il Governo è al lavoro per questo".