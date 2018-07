Rigopiano, messa nell'area dell'hotel

(ANSA) - FARINDOLA (PESCARA), 18 LUG - A 18 mesi dalla tragedia, per la prima volta, all'interno dell'area dell'Hotel Rigopiano, che era stata sottoposta a sequestro, alle 16.49, ora presumibile della valanga del 18 gennaio 2017, è stata celebrata un messa in memoria delle 29 vittime della tragedia che sconvolse l'intero Abruzzo e l'intero Paese. Tanta la commozione provata fra i parenti delle vittime e cittadini dell'area Vestina che hanno partecipato alla funzione religiosa. "Vedere la zona senza macerie fa male come faceva male quando c'erano le macerie. Fa sempre male da diciotto mesi a questa parte.



Ringraziamo la Procura di Pescara che ci ha permesso di accedere a quest'area per deporre un fiore, questo lo apprezziamo molto", ha detto Gianluca Tanda del Comitato parenti vittime di Rigopiano. "Stare insieme e farsi forza per andare avanti - ha aggiunto - e così pensare e capire chi sono i veri responsabili. È impossibile che sia stata la natura. Non ci crediamo e non ci vogliamo credere". "Quello che ci fa più male - ha proseguito Tanda - è pensare che tutti quelli che ci dovevano difendere sono stati iscritti nel registro degli indagati. Abbiamo 40 indagati e 37-38 sono membri delle istituzioni".



L'autorizzazione per la cerimonia è stata concessa dalla Procura della Repubblica di Pescara e dalla Compagnia Carabinieri di Penne (Pescara).