Guardiagrele, Rigoletto e Odifreddi

Scatta dopodomani 20 luglio il Guardiagrele Opera Festival e ad aprire la quarta edizione sarà un imperdibile Piergiorgio Odifreddi in un inedito Pierino e il lupo "matematico"; seguirà una brillante Serva Padrona di Pergolesi per la talentuosa regia di Veronica Pace, in una doppia versione, il 25 e il 26 luglio; fino all'apoteosi del Rigoletto verdiano, il 31 luglio, con due nomi di caratura indiscutibile: la regista dell'Opera di Firenze Manu Lalli e lo scenografo Daniele Leone, collaboratore di Hugo De Ana e Franco Zeffirelli.

Non solo: il ricchissimo programma prevede tra il 20 e il 31 luglio, a partire da Guardiagrele per irradiarsi sul territorio, concerti da camera, sinfonici e operistici, con un succedersi di eventi imperdibili, che trasformeranno per due settimane Guardiagrele in "Città della Musica", con l'obiettivo di superare i risultati dell'edizione 2017, già estremamente lusinghieri in termini di pubblico e di risonanza, con oltre duemila presenze nei dieci giorni di spettacoli.