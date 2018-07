Incendio distrugge azienda a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 16 LUG - Un vasto incendio ha interessato nella notte un capannone di circa 800 metri quadri dell'area artigianale di Sant'Atto a Teramo, in particolare una porzione dove si producono giocattoli in plastica. Le fiamme si sono poi estese a un magazzino e a un'azienda che produce alimenti per animali. Al lavoro per tutta la notte 15 Vigili del fuoco, con due autopompe, due autobotti, un'autoscala e un furgone per il trasporto di bombole di aria compressa, per rifornire gli autorespiratori dei pompieri. In diversi punti del capannone sono crollate parti della copertura in lamiera e si sono.

L'intero immobile è stato dichiarato non utilizzabile, in attesa di verifiche strutturali e della riparazione dei danni a strutture e impianti. Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato e i Carabinieri di San Nicolò a Tordino (Teramo), insieme al personale dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta) che ha effettuato campionamenti di aria e acqua del fiume Tordino per valutare eventuali ricadute.