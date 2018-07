Bandiere Blu Abruzzo in 26 aree servizio

(ANSA) - PESCARA, 16 LUG - I nove comuni Bandiere Blu dell' Abruzzo in 'viaggio' sulle autostrade italiane. Al via 'Un tuffo dove l'acqua è più blu', la campagna promozionale dell'eccellenza marina e lacustre della regione sulla A14, tra Bologna e Vasto (Chieti), e tra Roma e l'Abruzzo sulla A24 e A25, con 44 pannelli in 26 aree di servizio, con un numero di contatti prevedibili in 45 giorni oltre i quattro milioni. L'iniziativa è stata presentata a Pescara dall'assessore al Turismo, Giorgio D'Ignazio, dal presidente della Fee Italia (la Federazione che assegna il riconoscimento per il mare di qualità), Claudio Mazza, dal dirigente della concessionaria di Autostrade per l'Italia AdMoving, Alessandro Pagnotta, dal direttore del dipartimento Turismo, Francesco Di Filippo, e dal sindaco di Fossacesia (Chieti), Enrico Di Giuseppantonio, comune Bandiera Blu capofila. Gli altri comuni sono Tortoreto Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi (Teramo), Vasto e San Salvo (Chieti), Scanno (L'Aquila) per le acque del lago. "L'Abruzzo - ha detto D'Ignazio - ha riguadagnato terreno nel settore del turismo e non accetteremo più fake news sulla qualità del nostro territorio". L'assessore, come gli amministratori presenti, tra cui Domenico Piccioni, di Tortoreto, il comune abruzzese che detiene il record di 22 anni di Bandiere Blu, il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, e l' assessore al turismo di Silvi, eletta con la nuova Giunta, Giuseppina Di Giovanni, e il presidente del consiglio comunale di Scanno, Armando Ciarletta, hanno sottolineato "l'importanza di fare sistema. Unirsi, hanno detto, significa crescere, per promuovere l'Abruzzo intero, al di là dei localismi. "Con Scanno - ha rilevato Claudio Mazza, della Fee - si genera un trend positivo di crescita per l'Abruzzo e un impegno unitario, insieme agli operatori, è un'azione che paga". "La scelta di Bologna per posizionare i pannelli - ha detto il rappresentante di Autostrade - perché snodo di tutto il traffico da nord ovest e nord est, mentre a sud l'intersezione con la A16 da Campania e Calabria". "Ottenere la bandiera blu è difficilissimo - ha concludo il sindaco di Fossacesia - ed è giusto valorizzarla al massimo".