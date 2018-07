Progetto Noemi, solidarietà in 'moto'

(ANSA) - GUARDIAGRELE (CHIETI), 14 LUG - 'Metti in moto... La solidarietà': secondo motoincontro promosso dall'associazione Progetto Noemi, domenica 15 luglio a Guardiagrele (Chieti). Il ricavato sarà interamente devoluto alla Onlus Progetto Noemi, l'associazione presieduta da Andrea Sciarretta, il papà della piccola Noemi di 6 anni, affetta da atrofia muscolare spinale (Sma1).

Il motoincontro è aperto alle categorie Vespa, Strada, Quad, Custom, Enduro, Scooter, Epoca. A curare il percorso, tra gli altri, da Aelion Qaud e Abruzzo Enduro. Ospite d'eccezione, Monsignor Bruno Forte, che alle 10 celebrerà la messa in largo Garibaldi. Il motoincontro si muoverà da largo Garibaldi attraversando la centralissima via Roma. Tutto il cordone animerà la suggestiva Costa dei Trabocchi, da Ortona a Casalbordino dove, una volta arrivati, i centauri saranno accolti da un rinfresco con l'aperitivo e la moto benedizione nella piazza della Basilica.