Terme Romane a Chieti, Vacca visita sito

(ANSA) - CHIETI, 13 LUG - Riapre, a Chieti, il complesso archeologico delle Terme Romane, che a luglio, agosto e settembre ospiteranno visite guidate ma anche concerti, spettacoli teatrali e una degustazione di cibi e vini.

Ad annunciare l'iniziativa la soprintendente Rosaria Mencarelli, alla presenza del sottosegretario ai Beni Culturali Gianluca Vacca, in visita al rinnovato sito archeologico, accompagnato dalla consigliera regionale M5s, Sara Marcozzi, e dal sindaco di Chieti, Umberto Di Primio.

''Oggi - ha detto Vacca - è una giornata molto importante perché restituiamo alla città di Chieti, e a tutto l'Abruzzo, un patrimonio straordinario come le Terme Romane. È importante anche sottolineare il processo con cui questa restituzione è avvenuta: un continuo dialogo tra istituzioni, comunità politica, economica e sociale del territorio. Punto di forza indiscusso dell'intero progetto. In Abruzzo c'è tanto da fare per riscoprire la nostra identità culturale e valorizzare lo straordinario patrimonio che abbiamo".