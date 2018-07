L'Aquila, mercato coperto Campagna Amica

(ANSA) - L'AQUILA, 10 LUG - Inaugurazione domani alle 11 all'Aquila del primo mercato coperto di Campagna Amica nella provincia, il terzo in Abruzzo dopo quelli di Pescara e Chieti.

Il mercato - in via Celano 33, località Torretta (complesso Il Quadrante) - propone la vendita diretta delle eccellenze del territorio abruzzese e principalmente aquilano e conferma il percorso di crescita della rete di Campagna Amica nella valorizzazione del prodotto agricolo e della filiera corta. Il Mercato coperto non sarà solo un luogo di compravendita, ma di alta socialità per coloro che hanno scelto di restare all'Aquila dopo il sisma del 2009 e credono nella rinascita del capoluogo.

All'inaugurazione parteciperanno il direttore nazionale di Campagna Amica Carmelo Troccoli, il direttore regionale di Coldiretti Abruzzo Giulio Federici, il direttore provinciale Massimiliano Volpone, il presidente di Coldiretti L'Aquila Angelo Giommo e il consigliere ecclesiastico di Coldiretti Abruzzo Don Juve Velondrazana, con i tutor della spesa e i produttori.