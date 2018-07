Aeroporto chiuso per incidente a Piper

(ANSA) - PESCARA, 10 LUG - Per circa mezz'ora l'Aeroporto d'Abruzzo è stato chiuso in seguito a un incidente occorso a un Piper che, a causa di un problema a un motore, durante l'atterraggio ha rotto un carrello ed è finito fuori pista.

Illesi gli occupanti del velivolo. Sul posto hanno operato Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso e personale della Saga, la società che gestisce lo scalo. Stanno atterrando di nuovo i primi voli. Resta interdetta la bretella della pista nei pressi della quale è avvenuto l'incidente. Una nuova chiusura dell'aeroporto sarà disposta per consentire le operazioni di messa in sicurezza del Piper danneggiato.