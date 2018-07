Accordo Corecom-Rai per terzo settore

(ANSA) - PESCARA, 9 LUG - Grazie a un protocollo siglato tra Co.Re.Com Abruzzo e Rai associazioni culturali, di volontariato e del terzo settore potranno usufruire di spazi nei palinsesti radiofonici e televisivi. I dettagli sono stati illustrati a Pescara, nella sede del Consiglio regionale. "Da oggi è possibile fare domanda al Corecom per accedere ai servizi dei messaggi autogestiti della Rai Abruzzo - ha spiegato il presidente del Corecom Abruzzo Filippo Lucci - Sono trenta minuti che ogni settimana la Rai dedica all'Abruzzo migliore.

Possiamo raccontare le associazioni culturali, di volontariato, sportive e terzo settore in un contenitore prestigioso come quello della Rai, il sabato dalle 7.30 alle 8". L'assessore regionale alle Politiche Sociali Marinella Sclocco ha sottolineato che "l'informazione televisiva è ancora importante perché arriva in maniera diretta e chiara. Grazie al recepimento della Legge quadro del terzo settore sono arrivati fondi che ogni Regione sta utilizzando per aiutare il terzo settore".