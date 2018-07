Pat Metheny a Pescara il 24 luglio

(ANSA) - PESCARA, 7 LUG - Pat Metheny in concerto a Pescara il 24 luglio prossimo al Teatro D'Annunzio. L'evento è inserito all'interno del PeFest nel cartellone del 'Pescara Jazz' fuori abbonamento ed è promosso dall'Ente Manifestazioni Pescaresi.

Quella di Pescara è l'unica data abruzzese del tour di una delle maggiori star contemporanee del jazz internazionale, "An Evening with Pat Metheny". Sul suo nuovo concerto Metheny dice: "Per me in questi anni lo scenario è stato sempre lo stesso; scrivere musica, fare un disco, fare un tour. Questa volta volevo rompere questo schema. Avendo così tanta musica che nel corso degli anni non ho quasi mai suonato, ho pensato che sarebbe stato divertente e interessante mettere insieme un gruppo davvero selezionato di musicisti che potesse andare oltre tutto ciò che avevo fatto in precedenza". In concerto con Metheny il suo batterista di lunga data, Antonio Sanchez, la bassista Linda May Han Oh e il pianista Gwilym Simcock.