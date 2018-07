Investita a S.Salvo, arriva eliambulanza

(ANSA) - SAN SALVO (CHIETI), 7 LUG - Una donna di 89 anni è stata investita questa mattina a San Salvo in via Istonia nei pressi della villa comunale. La signora era a spasso con il suo cane e non si sarebbe accorta dell'arrivo di un Fiat Fiorino condotto da un 71enne. Per le prime cure sanitarie è giunta un'ambulanza della Valtrigno, ma le condizioni della donna sono apparse subito gravi, tanto che è stato disposto il trasporto in eliambulanza, atterrata nello stadio comunale 'Bucci', all'ospedale di Pescara. La dinamica dell'incidente è al vaglio di Polizia Locale e Carabinieri.