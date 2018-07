Avvisi Case e Map e bonus economico

(ANSA) - L'AQUILA, 4 LUG - Sono stati pubblicati sul sito del Comune dell'Aquila due avvisi per l'assegnazione di 80 alloggi Case e di Map, e un terzo avviso per il cosiddetto 'bonus economico'. Lo rende noto l'assessore alle Politiche sociali Francesco Cristiano Bignotti. Il primo dei due avvisi è rivolto a nuclei familiari sino a 4 componenti, già costituiti e con reddito Isee tra 12mila e 30mila euro. Il secondo è rivolto a nuclei di nuova costituzione, single o coppie con o senza figli minori, e con reddito complessivo lordo tra 13mila e 35mila euro. Previsto il pagamento di un canone di locazione, fissato in base al valore medio dei Patti Territoriali. Domande dal 5 luglio al 3 agosto. Pubblicato un ulteriore avviso per contributi economici di sostegno al reddito, il cosiddetto 'bonus economico', in favore di nuclei familiari con richiedente di età inferiore ai 65 anni e con reddito Isee fino a 6mila euro; l'obiettivo è supportare le numerose famiglie in difficoltà economica, concedendo un sostegno una tantum.