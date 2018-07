'Notte dei Saldi' e 'Comic' a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 2 LUG - Notte dei Saldi e dei fumetti sabato 7 luglio nel centro commerciale naturale di Pescara, poi 'Comic Convention' continua domenica 8, contaminazioni per fondere intrattenimento ed economia. Una due giorni fra 'cosplay contest', presentazioni e incontri con autori, mostre, tornei, workshop, masterclass nella cornice di corso Umberto I, piazza Sacro Cuore, lungomare. "La seconda edizione di Pescara Comic interessa due parchi e il centro commerciale naturale che sabato sera ospiterà gli Ufo Robot, gruppo storico per le sigle dei cartoni animati" ha spiegato in conferenza stampa il vicesindaco Antonio Blasioli. "Sabato abbiamo l'avvio dei saldi. Nel centro commerciale naturale - ha detto l'assessore a Turismo e Grandi eventi Giacomo Giacomo Cuzzi - stiamo distribuendo il kit ai commercianti, pronta anche l'App. Sono circa 15 i micro eventi nel quadrilatero che non avrà restrizioni nella mobilità.

Parcheggio gratuito dalle 18 nelle aree di risulta.