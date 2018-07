Petrocchi da cardinale a Collemaggio

(ANSA) - L'AQUILA, 1 LUG - Giornata storica oggi per L'Aquila che accoglie il suo cardinale arcivescovo Giuseppe Petrocchi per la prima messa da porporato nella basilica di Santa Maria di Collemaggio dove, il 7 luglio di cinque anni fa, iniziò il suo ministero in terra aquilana. Scortato dai carabinieri in moto, il cardinale è arrivato in viale di Collemaggio: all'inizio del prato antistante la Basilica ad accoglierlo il Generale di Brigata Giuseppe di Giovanni, comandante del presidio militare abruzzese dell'Esercito. Il cardinale ha passato in rassegna tre plotoni schierati composti da 18 militari ciascuno, il 9/o Reggimento Alpini, il Comando provinciale dei Carabinieri e la Guardia di Finanza-Scuola Sottufficiali. Sul sagrato della Basilica ad attenderlo rappresentanti delle Confraternite e delle Aggregazioni Laicali con il sindaco Pierluigi Biondi.

L'Arcidiocesi ha predisposto un maxi schermo all'esterno della basilica, sul lato destro, che proietterà le immagini della celebrazione. Diretta sull'emittente LAQTV dalle 17:45.