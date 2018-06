Auto epoca ad Avezzano da tutto il mondo

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 28 GIU - Alla scoperta degli antichi tratturi e delle antiche strade consolari d'Abruzzo a bordo di cento prestigiose autovetture d'epoca ormai pronte a sfrecciare in tutta la regione nell'ambito della sesta edizione del circuito di Avezzano. La manifestazione sportiva e culturale, presentata stamane in comune nel corso di una conferenza stampa, prenderà il via venerdì 29 giugno e terminerà nel pomeriggio di domenica 1 luglio. All'evento, che attualmente vanta l'unico circuito cittadino in notturna d'Italia (Avezzano), parteciperanno auto provenienti da Giappone, che conta ben 5 equipaggi, Usa, Argentina, Inghilterra, Germania e dall'Olanda. "Tra le novità di questa edizione - spiega il presidente del comitato organizzatore, Felice Graziani - il giorno in più per gli equipaggi esteri e la modifica del tracciato del Circuito Cittadino in notturna; le auto arriveranno anche a Tagliacozzo che ci ospiterà il venerdì con un concerto di musica lirica nel giardino del Palazzo Ducale".