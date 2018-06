Mostre, retrospettiva V. Di Giosaffatte

(ANSA) - PESCARA, 26 GIU - Domenica 1 luglio, alle 18,00, all'Aurum di Pescara, inaugurazione della mostra retrospettiva 'Vincenzo Di Giosaffatte: la materia e la forma dell'idea'. La mostra si propone di ricordare il lavoro di scultore e di didatta svolto in oltre mezzo secolo di attività da Di Giosaffatte (1935-2006), figura nota in ambito non solo italiano. Per Di Giosaffatte la ceramica fu realmente vocazione e destino dell'intera esistenza. Si tratta della prima rassegna retrospettiva dedicata al Maestro abruzzese curata da Carlo Fabrizio Carli e da Claudio Cerritelli. In esposizione un centinaio di opere. La mostra proseguirà fino al 12 luglio e potrà essere visitata negli orari di apertura dell'Aurum.

L'ingresso è libero. All'evento inaugurale ne parleranno, oltre ai curatori, Leonardo Paglialonga, presidente 'Nemesis', Rinaldo Seca, sindaco di Castelli, Giovanni Di Iacovo, assessore alla Cultura del Comune di Pescara e Marco Di Giosaffatte, per la Digiosaffatte-Art. Modera la poetessa Rosetta Clissa.