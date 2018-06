Masterplan, interventi per 19 borghi

(ANSA) - PESCARA, 23 GIU - "Questi interventi costituiscono la parte del Masterplan che si prefigge di sostenere il valore storico, culturale e turistico dei borghi delle zone interne".

Così Mario Mazzocca, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale d'Abruzzo, commenta la sottoscrizione degli atti di concessione riguardanti interventi in 19 comuni abruzzesi finanziati con fondi Masterplan per la linea d'azione per recupero e valorizzazione turistica dei borghi antichi. Ogni progetto riceverà 140mila euro, investimento complessivo 1 milione 960 mila euro. Nello specifico, i lavori riguarderanno, in provincia dell'Aquila, i comuni di Aielli, Anversa degli Abruzzi, Calascio, Cerchio e Villalago. In provincia di Chieti Canosa Sannita, Castelguidone, Celenza sul Trigno, Fraine, Fresagrandinaria, Palena, Pennadomo, Pizzoferrato, Rocca San Giovanni, San Giovanni Lipioni, Schiavi di Abruzzo, Torrebruna, Torricella Peligna. Pianella unico comune della provincia di Pescara. Avevano già beneficiato dei finanziamenti altri 11 Comuni.