Bonifica ordigni bellici nel Chietino

(ANSA) - CHIETI, 20 GIU - Gli uomini dell'11/o Reggimento Genio Guastatori di Foggia hanno eseguito nei giorni scorsi diverse attività di bonifica del territorio da residuati bellici nella Provincia di Chieti. Le operazioni, che hanno interessato le aree non abitate dei comuni di Ripa Teatina, Miglianico e di Tollo, hanno riguardato la messa in sicurezza delle aree di intervento, la rimozione dei residuati bellici e il loro trasferimento presso un idoneo sito per essere definitivamente distrutti.