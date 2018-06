A Pescara l'evento #destinazioneabruzzo

(ANSA) - PESCARA, 19 GIU - "#destinazioneabruzzo. Strategia e promozione turistica per una nuova meta del turismo nazionale e internazionale": è il titolo dell'evento organizzato dall'assessorato al Turismo e dal Dipartimento turismo, cultura e paesaggio della Regione Abruzzo per giovedì 21 giugno, dalle ore 10.30, nella sala D'Annunzio dell'Aurum a Pescara.

Un'occasione per promuovere l'offerta turistica integrata dell'Abruzzo, valorizzando punti di forza e riducendo le criticità per garantire attrattività, competitività e dinamicità. Parteciperanno il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, l'assessore al Turismo Giorgio D'Ignazio, il vice presidente della Giunta e coordinatore nazionale degli assessori al Turismo Giovanni Lolli, il direttore del Dipartimento Turismo Francesco Di Filippo, il presidente di Italia Brand Group Mauro Di Rosa, il coordinatore del progetto di Italia Brand Group Alberto Mina, il direttore generale del MiBACT Francesco Palumbo e il direttore esecutivo dell'Enit Giovanni Bastianelli.