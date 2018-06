Fi, on.Martino in commissione Finanze

(ANSA) - L'AQUILA, 17 GIU - Il deputato abruzzese di Forza Italia eletto nel collegio della provincia dell'Aquila, Antonio Martino, farà parte della commissione Finanze della Camera dei Deputati: l'indicazione in tal senso è stata data dal direttivo del gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, del quale fa parte lo stesso parlamentare abruzzese. L'ufficializzazione ci sarà nei prossimi giorni quando si comincerà l'azione tesa alla formazione delle commissioni parlamentari. "Registro con soddisfazione la stima e la fiducia che hanno portato i miei colleghi azzurri ad inserirmi in una commissione così importante e strategica - spiega Martino - mi fa ancora più piacere se si considera che sono al primo mandato e difficilmente ci sono queste candidature. A livello generale sono contento di questo risultato perché in commissione Finanze posso operare in particolare per la ricostruzione post terremoto e, nell'ultimo caso, per scongiurare la restituzione delle tasse sospese".