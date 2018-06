Viabilità Lanciano: buche, piano urgente

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 16 GIU - Il Comune di Lanciano ha predisposto un piano urgente anti buche sulle strade cittadine in attesa dei lavori di riasfaltatura di 24 strade che partirà a fine luglio, per un investimento di 700 mila euro. Per coprire con urgenza le buche con asfalto a caldo sono stati stanziati 10 mila euro. I lavori sono stati affidati alla ditta Asfalti Totaro srl di Altino. "Le piogge abbondanti di questo ultimo mese - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna - hanno contribuito in maniera decisiva all'aggravarsi delle condizioni già precarie di alcuni manti stradali, creando buche più o meno grandi che mettono a repentaglio l'integrità dei mezzi e che molti cittadini ci hanno puntualmente segnalato. E' molto importante il tema della sicurezza degli oltre 340 chilometri di strade di competenza comunale. Ci siamo subito attivati per impegnare risorse destinate a un piano di manutenzione stradale straordinario che inizierà subito e andrà avanti per tutto il mese luglio".