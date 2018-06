Scuola internazionale lingue straniere

(ANSA) - PESCARA, 16 GIU -Promuovere e istituzionalizzare una scuola internazionale per apprendere le lingue straniere, dalla scuola primaria fino alla secondaria superiore, con percorsi formativi spendibili a livello nazionale e internazionale e ambienti di apprendimento innovativi.È l'obiettivo di un incontro avvenuto ieri tra il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, dirigenti scolastici, direttori didattici e dirigenti di istituti omnicomprensivi di Pescara e Montesilvano, nonché rappresentanti dei Comuni di Pescara e Montesilvano, "con cui - scrive l'amministrazione provinciale - si procederà venerdì prossimo alla stipula di una intesa".Hanno aderito al progetto i Comuni di Pescara e Montesilvano, gli istituti comprensivi "Gianni Rodari", 'Troiano Delfico'; 'Ignazio Silone', 'Villa Verrocchio', la direzione didattica II Circolo L'Istituto Tecnico 'E. Alessandrini' e il liceo scientifico 'C. D'Ascanio", oltre che l'istituto Professionale Statale servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "De Cecco".