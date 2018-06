Lega Pro, a Pescara finale play off

(ANSA) - PESCARA, 13 GIU - Quattro giorni di eventi legati alla finalissima play-off di serie C tra Cosenza e Siena in programma sabato 16 giugno allo stadio Adriatico. In programma, la mostra celebrativa dei 120 anni della FIGC e il Convegno "120 FIGC: dalla storia ad una nuova vittoria" dove si porrà l'accento sul futuro del pallone. Poi, convegni dedicati alla salute e al benessere del calciatore; un evento in piazza con la partecipazione di un gran numero di bambini delle associazioni dilettantistiche che condivideranno con la Lega Pro i valori dello sport; un'iniziativa benefica a sostegno dei progetti per i minori di Unicef; corner informativi su sport e salute e spettacoli. In chiusura, la partita che decreterà l'ultimo pass per la Serie B.