Tratturi e transumanza per crescita

CAMPOBASSO, 12 GIU - La valorizzazione dei tratturi può diventare volano di sviluppo anche per l'agroalimentare regionale. Lo sostiene Coldiretti Molise che ha accolto favorevolmente la firma, prevista il 22 giugno a L'Aquila, di un Protocollo d'intesa tra le Regioni Molise, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Lazio, per la valorizzazione delle 'autostrade verdi' e della Transumanza. "Un utile documento - afferma Aniello Ascolese, direttore regionale dell'Organizzazione agricola - che racchiude in sé le premesse per una crescita del territorio.

Il tutto - precisa - partendo dal turismo e dalla scoperta della cultura dei luoghi, passando per lo sviluppo sostenibile dell'allevamento e delle colture bio, fino ad arrivare alla riscoperta degli antichi sapori delle eccellenze agroalimentari del territorio". La firma del documento arriva a pochi giorni dalla conclusione della transumanza di centinaia di capi bovini, dalla Puglia al Molise.