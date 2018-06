Perdonanza, incontro con pres.com.Unesco

(ANSA) - L'AQUILA, 12 GIU - "È stata l'occasione per incontrarsi e conoscersi. Il presidente Bernabè è sembrato più che fiducioso sulla possibilità che la Perdonanza Celestiniana venga riconosciuta bene immateriale Unesco nel 2019. È stato fatto un buon lavoro". Così il sindaco di L'Aquila, Pierluigi Biondi, dopo avere incontrato a Roma, sul tema, il presidente della Commissione nazionale per l'Unesco, Franco Bernabè.

"Il percorso istruito ed indirizzato dall'ufficio Unesco del Segretariato Generale Mibact, sotto la direzione del Direttore dottoressa Luisa Montevecchi e con il coordinamento tecnico della dottoressa Elena Sinibaldi, dal comitato Perdonanza e quanti hanno lavorato in questi mesi - ha aggiunto Biondi - è stato molto apprezzato ed è per questo che ritengo di poter essere altrettanto ottimista in vista di un traguardo così prestigioso".