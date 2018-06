Viabilità: A24, aperto by-pass per consentire inversione

(ANSA) - L'AQUILA, 11 GIU - Sull'A24 è ancora chiuso il traforo del Gran Sasso, nel tratto tra San Gabriele-Colledara e Assergi verso Roma, ma l'apertura del by-pass ha consentito il deflusso delle auto in coda da circa due ore che, dopo l'inversione di marcia, sono ora dirette verso l'uscita di San Gabriele-Colledara per poi rientrare in autostrada, tramite viabilità ordinaria, si legge sul sito Autostrade.it, all'Aquila Ovest verso Roma. In direzione L'Aquila-Teramo l'autostrada è stata chiusa per il tempo necessario a consentire il passaggio delle auto rimaste in coda. Ora questo tratto è stato riaperto. Sul posto sono presenti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Strada dei Parchi.