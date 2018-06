Donazioni sangue, urban art Collecorvino

(ANSA) - PESCARA, 5 GIU - Due gocce di sangue tra i pianeti dello spazio con la scritta 'Dona il futuro' e tante gocce rosse e blu a simboleggiare i colori dell'Avis Provinciale Pescara: questo il contenuto dei due murales terminati sabato scorso a Collecorvino da un gruppo di writers locale di cui fanno parte Alessandro, Matteo e Ottavio grazie al contributo della ditta Dimarcolor di Montesilvano che ha agevolato la messa a disposizione del materiale. Grande soddisfazione da parte del presidente dell'Avis Provinciale Pescara, Camillo Bosica, per una giornata che, oltre a vedere il completamento delle due opere pittoriche, ha visto anche la donazione del sangue da parte di una quindicina di persone grazie alla presenza in piazza dell'autoemoteca. L'iniziativa, denominata "Lo dico con un murales", ha lo scopo di sensibilizzare con forme nuove alla donazione del sangue. Il progetto vedrà la presenza di opere pittoriche di Urban Art in tutti Comuni della Provincia di Pescara in cui Avis è presente.