Malori bimbi Pescara: nel pomeriggio conferenza stampa Asl

(ANSA) - PESCARA, 4 GIU - La Asl di Pescara ha convocato una conferenza stampa per "fare il punto sul focolaio di gastroenterite che ha colpito numerosi bambini di Pescara".

L'appuntamento è alle 17.30 nella sala riunioni della Direzione generale, in via Renato Paolini 47, al primo piano. Saranno presenti il direttore generale della Asl, Armando Mancini, il direttore sanitario aziendale, Valterio Fortunato, il direttore dell'Unità operativa complessa (Uoc) Integrazione Ospedale e Territorio, Stefano Boccabella, il direttore medico di presidio, Rossano Di Luzio, il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Caponetti, il direttore dell'Uoc di Microbiologia, Paolo Fazii, e il direttore dell'Uoc di Pediatria, Giuliano Lombardi. (ANSA).