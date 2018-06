Bimbi ricoverati, ispezione Asl-Nas in centro cottura mense

(ANSA) - PESCARA, 3 GIU - Ispezionato il centro di cottura che serve le mense delle scuole di Pescara. Il controllo, andato avanti fino alla tarda serata di ieri, è stato eseguito dal personale della Asl e dai Carabinieri del Nas di Pescara. In particolare, sono state campionate numerose matrici alimentari e rinvenuti i pasti test, regolarmente detenuti, che saranno sottoposti ad analisi da parte dell'Istituto zooprofilattico.

Intanto prosegue l'indagine epidemiologica disposta dalla Asl. Sono una trentina i bambini arrivati in pronto soccorso e per circa venti è stato disposto il ricovero in ospedale; nessuno di loro è in gravi condizioni. Tutti hanno i classici sintomi da tossinfezione alimentare. (ANSA).