2 Giugno: Prefetto Chieti, 'La Costituzione è un baluardo'

(ANSA) - CHIETI, 2 GIU - Un richiamo al valore della Costituzione che ''non è solo un pezzo di carta ma è il baluardo contro ogni ritorno di dittature e di violenze'', e alle origini dell'Unione Europea ''garanzia di pace'', ma anche un richiamo alla fase politica vissuta dall'Italia con la nomina del nuovo governo e un invito ai ragazzi ad imparare il rispetto. Sono alcuni dei passaggi dell'intervento che il Prefetto di Chieti Antonio Corona in occasione della cerimonia ufficiale per la Festa della Repubblica.

Un evento che ha preso le mosse dal palazzo del Governo dal quale è uscita la bandiera tricolore che vi è custodita, e che alcuni alunni dell'Ipsia ''Umberto Pomilio'' di Chieti hanno portato nel corteo che ha raggiunto la Villa comunale dove il tricolore è stato issato dinanzi al monumento ai caduti. Momenti accompagnati da musiche istituzionali nelle varie fasi anche da colonne sonore di particolare suggestione. (ANSA).